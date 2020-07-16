Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Англии.
Арсенал – Ливерпуль, Getty Images
16 июля 2020, 06:24
В матче 36-го тура английской Премьер-лиги Арсенал одержал волевую победу над Ливерпулем со счетом 2:1.
"Красные" вышли вперед на 20-й минуте после гола Садио Мане, но "канониры" вырвали победу благодаря голам Александера Ляказетта и Рисса Нельсона.
Арсенал – Ливерпуль 2:1
Голы: Ляказетт, 32, Нельсон, 44 — Мане, 20.
Арсенал: Мартинес — Холдинг, Давид Луис, Тирни — Суареш (Мэйтленд-Найлз, 76), Торрейра (Себальос, 57), Джака, Сака (Колашинац, 85) — Нельсон (Обамеянг, 58), Ляказетт (Уиллок, 57), Пепе.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен (Кейта, 61), Фабиньо, Вейналдум (Шакири, 83) — Салах (Ориги, 83), Фирмино (Минамино, 61), Мане.
Предупреждения: Торрейра, Джака, Себальос — Александер-Арнольд.