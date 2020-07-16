Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итог матча 36-го тура английской Премьер-лиги между Арсеналом и Ливерпулем.
арсенал - ливерпуль, football.ua/getty images
16 июля 2020, 00:17
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Арсенал - Ливерпуль 2:1
Голы: Ляказетт, 32, Нельсон, 44 — Мане, 20
Арсенал: Мартинес — Холдинг, Давид Луис, Тирни — Суареш (Мэйтленд-Найлз, 76), Торрейра (Себальос, 57), Джака, Сака (Колашинац, 85) — Нельсон (Обамеянг, 58), Ляказетт (Уиллок, 57), Пепе
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен (Кейта, 61), Фабиньо, Вейналдум (Шакири, 83) — Салах (Ориги, 83), Фирмино (Минамино, 61), Мане
Предупреждения: Торрейра, Джака, Себальос — Александер-Арнольд