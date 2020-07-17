Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Лестер принимал на своем поле Шеффилд Юнайтед в поединке 36-го тура английской Премьер-лиги.

Подопечным Брендана Роджерса удалось обыграть соперника и остаться в топ-4 турнирной таблицы, тогда как Шеффилд значительно усложнил себе задачу по попаданию в еврокубки по итогам текущего сезона.

Смотрите видео голов и обзор матча Лестер — Шеффилд Юнайтед:

Лестер – Шеффилд Юнайтед 2:0

Голы: Перес, 29, Грей, 79

Лестер: Шмайхель — Беннет, Морган, Эванс — Джастин, Ндиди, Тилеманс, Томас — Перес (Чаудхери, 71), Варди, Барнс (Грей, 76)

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон — Башем (Шарп, 59), Иган, О'Коннелл — Болодок, Берге (Ландстрем, 46), Норвуд, Осборн (Флек, 46), Стивенс — Макберни, Макголдрик (Муссе, 46)

Предупреждения: Эванс — Иган, Флек.