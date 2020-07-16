Англия

Португалец объяснил свое решение о выборе стартового состава.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо резко отреагировал на вопрос журналистов о стартовом составе после победы над Ньюкаслом (3:1) в матче 36-го тура АПЛ.

"Почему я выбрал такой состав? Вы обычно задаете такие вопросы мне, но не Фрэнку Лампарду, Юргену Клоппу или Пепу, тренерам из больших клубов с большими игроками.

Лампард ставит Пулишича, а не Хадсона-Одои, Гвардиола ставит кого-то, но не Бернарду Силву, но вы его не спрашиваете, почему Бернарду не играет.

Кажется, что я единственный тренер, который должен выпускать в старте 15 человек и не оставлять хорошего игрока на скамейке. Если я выпущу Бергвейна, то вы спросите, что нужно делать Лукасу или Сону, чтобы выйти в старте.

Ничего им не нужно делать. Они должны быть командными игроками, а командный игрок может остаться на скамейке, выйти на полчаса или на несколько минут.

Тоттенхэм не может иметь только 11 хороших игроков, нам нужно больше, и они будут оставаться на скамейке", – приводит слова Моуриньо Sky Sports.

Ранее Моуриньо раскритиковал решение об отмене дисквалификации для Ман Сити в Лиге чемпионов.