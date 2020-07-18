Англия

Голкипер Бернли демонстрирует уверенную игру в сезоне-2019/20.

В рамках 37-го тура английской Премьер-лиги Бернли сумел обыграть Норвич, не пропустив в свои ворота.

Для Ника Поупа этот поединок стал 15-м "сухим" в текущем розыгрыше АПЛ. Он стал первым английский вратарем со времен Джо Харта, кому удалось повторить это достижение.

Кроме того, по количеству "клиншитов" в текущем сезоне Поуп опережает Эдерсона (14), Дина Хендерсона, Алиссона и Каспера Шмайхеля (все — по 13).

В текущем сезоне Поуп провел в общей сложности 37 матчей за Бернли.