Наставник Тоттенхэма Жозе Моуриньо пытался настроить своих подопечных на матчи, утверждая, чтот они не должны быть "хорошими" на футбольном поле.

"Может быть, я не прав – может быть, но вы, по-моему, очень хорошие парни. Но! На протяжении 90 минут, повторяю, на протяжении 90 минут, вы не можете быть хорошими. В течение 90 минут вы должны быть кучкой мудаков. Но умными мудаками, не тупыми мудаками, ублюдками в том плане, что вы собираетесь выиграть матч", — говорит Моуриньо на отрывке документального фильма о Тоттенхэме "Все или ничего", опубликованном The Spurs Web.

