Главный тренер Тоттенхэма считает, что его команда должна жестко обходиться с соперниками.
Жозе Моуриньо, Getty Images
18 июля 2020, 13:05
Наставник Тоттенхэма Жозе Моуриньо пытался настроить своих подопечных на матчи, утверждая, чтот они не должны быть "хорошими" на футбольном поле.
"Может быть, я не прав – может быть, но вы, по-моему, очень хорошие парни. Но! На протяжении 90 минут, повторяю, на протяжении 90 минут, вы не можете быть хорошими. В течение 90 минут вы должны быть кучкой мудаков. Но умными мудаками, не тупыми мудаками, ублюдками в том плане, что вы собираетесь выиграть матч", — говорит Моуриньо на отрывке документального фильма о Тоттенхэме "Все или ничего", опубликованном The Spurs Web.
Судя по дате записи, эта речь была произнесена 28 февраля. Отметим, что Тоттенхэм с 19 февраля по 10 марта проиграл 4 матча из 6, а также сыграл вничью с Бернли и вылетел из Кубка Англии, уступив Норвичу в серии пенальти.
Тоттенхэм после 36 туров Премьер-лиги идет на седьмом месте, опережая идущий десятым Бернли на четыре очка. Следующий матч команда проведет против Лестера 19 июля.