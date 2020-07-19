Англия

Наставник Арсенала по-прежнему хочет видеть габонского форварда в своей команде.

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о будущем ключевого нападающего своего команды Пьера-Эмерика Обамеянга, который может сменить клубную прописку в летнее межсезонье из-за истекающего контракта в 2021 году.

"Что может заставить Обамеянга продлить контракт с Арсеналом? Хорошие и красивые моменты. Они всегда лучше плохих. Я уже говорил, что когда я смотрю на него, когда говорю с ним, то он звучит довольно убедительно".

"Очевидно, что если он увидит тот успех и направление, в котором мы идем, я думаю, он будет более позитивно настроен. Надеюсь, новый контракт поможет Обамеянгу быть более уверенным, что мы идем в правильном направлении", — приводит слова Артеты Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Пьер-Эмерик Обамеянг запросил у Арсенала зарплату в размере 250 тысяч в неделю.