Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 37-го тура английской Премьер-лиги Бернли отправился в гости к Норвичу, который уже официально в следующем сезоне будет выступать в Чемпионшипе.

Гости сумели воспользоваться численным преимуществом и добыть победу над соперником со счетом 2:0. Отметим, что "канарейки" всю вторую половину встречи играть вдевятером.

Смотрите видео голов и обзор матча Норвич — Бернли:

Норвич – Бернли 0:2

Голы: Вуд, 45+5, Годфри, 80 (автогол)

Норвич: Крул – Ааронс, Годфри, Клозе (Циммерманн, 46), Льюис – Тетти (Вранчич, 90+2), Маклин – Буэндиа, Кантвелл (Рупп, 76), Эрнандес (Айда, 86) – Дрмич

Бернли: Поуп – Бардсли, Лонг, Тарковски, Питерс – Гудмундссон (Брэйди, 60), Вествуд, Браунхилл, МакНил – Вуд (Выдра, 79), Родригес

Предупреждения: … — …

Удаления: Буэндия, 35, Дрмич, 45+3.