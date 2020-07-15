Испания

У Арсенала будут хорошие шансы выкупить испанского хавбека.

Реал готов этим летом распрощаться с полузащитником Дани Себальосом, если Зинедин Зидан останется в клубе, сообщает Marca. Стоимость трансфера 23-летнего испанца должна составить около 25 млн евро.

Главным претендентом на игрока является Арсенал, за который он в этом сезоне выступает на правах аренды. Тренер "канониров" Микель Артета хотел бы сохранить футболиста.

Дани забил два гола и сделал две результативные передачи в 32 матчах за Арсенал во всех турнирах.

Себальос – не первый, на ком Реал надеется заработать в это трансферное окно. Клуб уже продал Ашрафа Хакими в Интер за 40 млн евро, а Хави Санчеса – в Вальядолид за 3 млн евро.