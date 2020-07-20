Англия

Фаны "павлинов" отпраздновали выход в АПЛ со многочисленными нарушениями.

Лидс гарантировал победу в Чемпионшипе по итогам сезона и впервые за 16 лет вернется в английскую Премьер-лигу.

Около семи тысяч болельщиков "павлинов" собрались в центре города, чтобы отпраздновать успех команды. Они не только нарушали ограничения, связанные с коронавирусом, но и устраивали беспорядки, в частности кидая бутылками в полицию.

Как сообщает издание The Telegraph, Одна сотрудница полиции получила серьезные травмы и была доставлена в больницу, а всего пострадали 15 правоохранителей.



В результате беспорядков были задержаны девять болельщиков клуба.

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