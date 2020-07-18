Тесты

Football.ua предлагает проверить свои знания о легендарном клубе.

То, чего некоторые ждали 16 лет, свершилось – Лидс Юнайтед наконец вернулся в высшую лигу Англии. Легендарный клуб, имеющий победы в Англии и Европе, успел завоевать симпатии многих фанатов даже в XXI веке, но после этого долго томился в трясине английского футбола.

В честь знаменитого клуба мы подготовили онлайн-викторину.

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