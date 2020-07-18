Англия

"Павлины" заняли первое место во втором по силе дивизионе Англии.

Соперники Лидс Юнайтед лишились математических шансов догнать лидера Чемпионшипа.

Так, Брентфорд в поединке предпоследнего тура уступил на выезде Сток Сити. Теперь у "пчел" 81 балл, а у Лидс Юнайтед — 87.

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Примечательно, что повышение в классе "павлины" получили тоже благодаря осечке конкурента — поражение Вест Бромвича в поединке с Хаддерсфилдом гарантировало Лидсу выход в элитный дивизион.

Марсело Бьелса привел клуб к четвертому в истории титулу второй по силе лиги, после успехов в 1923/24 при Артуре Фэйркло, в 1963/64 при Доне Риви и 1989/90 при Ховарде Уилкинсоне.