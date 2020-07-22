Англия

Норвежец поделился мнением о выступлении команды.

Главный тренер Оле-Гуннар Солскьяер рассказал о ситуации в команде накануне встречи с Вест Хэмом в 37-м туре АПЛ.

"Мы знаем, что у нас осталось два матча и что мы имеем отличный шанс достигнуть того, во что никто не верил.

Мы прошли этот путь как команда, мы близки к завершению сезона, поэтому нет необходимости в том, чтобы беречь силы, нужно полностью выкладываться на поле. Наша судьба находится в наших руках, или ногах, если хотите.

Не хочу возвращаться к матчу с Челси, но кажется, что работа арбитров повлияла на результат. Знаете, что сказал мне мой сын Ноа? Что у соперника был 21 один фол и ни одного предупреждения. Но не хочу никого критиковать, потому что это будет звучать как оправдание.

Думал ли я о работе в МЮ в 2013-м? Думаю, никто тогда в это не верил, кроме меня самого", – рассказал Солскьяер в интервью Sky Sports.

Матч Манчестер Юнайтед – Вест Хэм состоится на Олд Траффорд в среду, 22 июля и начнется в 20:00 по киевскому времени.