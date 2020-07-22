Англия

В соглашении "молотобойцев" со Славией имеется обязательство выкупа.

Полузащитник Томаш Соучек станет игроком Вест Хэма на постоянной основе, если команда не вылетит из английской Премьер-лиги.

Как сообщает издание The Telegraph, в соглашении лондонского клуба с пражской Славией прописано обязательство выкупа за 19 миллионов фунтов.

Соучек присоединился к Вест Хэму в январе этого года на правах аренды. В этом сезоне 25-летний игрок провел 11 поединков в футболке "молотобойцев", отличившись тремя голами.

Ранее сообщалось, что Соучек стал лучшим футболистом года в Чехии.