В соглашении "молотобойцев" со Славией имеется обязательство выкупа.
Томаш Соучек, Getty Images
22 июля 2020, 10:53
Полузащитник Томаш Соучек станет игроком Вест Хэма на постоянной основе, если команда не вылетит из английской Премьер-лиги.
Как сообщает издание The Telegraph, в соглашении лондонского клуба с пражской Славией прописано обязательство выкупа за 19 миллионов фунтов.
Соучек присоединился к Вест Хэму в январе этого года на правах аренды. В этом сезоне 25-летний игрок провел 11 поединков в футболке "молотобойцев", отличившись тремя голами.
Ранее сообщалось, что Соучек стал лучшим футболистом года в Чехии.