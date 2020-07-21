Вест Хэм не собирается принимать предложения по Райсу, пока не решится судьба Андрея Ярмоленко, Фелипе Андерсона, Мануэля Лансини, Фабиана Бальбуэны, сообщает The Guardian.

"Молотобойцы" не уверены в целесообразности нахождения игроков в клубе и могут расстаться с ними.

Украинский вингер в этом сезоне провел 21 поединок, в котором отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.

Напомним, Андрей Ярмоленко ранее заявил, что ему нужно играть намного лучше.