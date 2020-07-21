Англия

Украинский вингер может покинуть "молотобойцев".

Вест Хэм не собирается принимать предложения по Райсу, пока не решится судьба Андрея Ярмоленко, Фелипе Андерсона, Мануэля Лансини, Фабиана Бальбуэны, сообщает The Guardian.

"Молотобойцы" не уверены в целесообразности нахождения игроков в клубе и могут расстаться с ними.

Украинский вингер в этом сезоне провел 21 поединок, в котором отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.

Напомним, Андрей Ярмоленко ранее заявил, что ему нужно играть намного лучше.