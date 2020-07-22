Англия

"Святые" озвучили стоимость датского хавбека.

Саутгемптон готов отпустить полузащитника Пьера-Эмиля Хойбьерга в Тоттенхэм, но недоволен предложением лондонского клуба.

Как сообщает издание Evening Standard, руководство "святых" требует за датского хавбека около 25 млн фунтов. В приобретении 24-летнего игрока также заинтересован Эвертон.

Действующий контракт Хойбьерга с Саутгемптоном рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 38 поединков, отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также заинтересован в подписании полузащитника Ромы Николо Дзаньоло.