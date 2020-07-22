"Святые" озвучили стоимость датского хавбека.
Пьер-Эмиль Хойбьерг, Getty Images
22 июля 2020, 13:29
Саутгемптон готов отпустить полузащитника Пьера-Эмиля Хойбьерга в Тоттенхэм, но недоволен предложением лондонского клуба.
Как сообщает издание Evening Standard, руководство "святых" требует за датского хавбека около 25 млн фунтов. В приобретении 24-летнего игрока также заинтересован Эвертон.
Действующий контракт Хойбьерга с Саутгемптоном рассчитан до июня 2021 года.
В текущем сезоне полузащитник провел 38 поединков, отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также заинтересован в подписании полузащитника Ромы Николо Дзаньоло.