Англия

Капитан "красных" прокомментировал получение чемпионских наград.

Полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон поделился своими эмоциями после получения чемпионского кубка и золотых медалей АПЛ.

"Мы ждали этого так долго. Церемония была невероятной. Ребята заслужили это. Семьи были с нами и наблюдали, что было для нас очень важно.

Всегда мечтал об этом. АПЛ была моей мечтой с детства, это было одной из причин моего перехода в Ливерпуль. Последние пять лет после прихода тренера это было наше общее путешествие, каждый был его частью. Завершить сезон таким образом – особенное чувство. Мы радуемся, но следующий сезон будет очень сложным для нас.

Думаю, в матче с Челси мы снова проявили свой характер, чтобы показать такую игру и результат", – приводит слова Хендерсона официальный сайт клуба.

Предлагаем вашему вниманию церемонию награждения Ливерпуля.