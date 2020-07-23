Англия

Компания Adidas изготовила новую форму для "канониров".

Арсенал представил новый комплект домашней формы на следующий сезон, сообщает официальный сайт английского клуба.

Новая экипировка "канониров" от компании Adidas изготовлена в привычных для клуба красном и белом цветах. На футболку также нанесен узор из стрелок различных оттенков красного.

На данный момент лондонский клуб занимает 10-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 53 очка после 37 туров.

Ранее сообщалось, что Арсенал завершит этот сезон АПЛ с наименьшим количеством очком за последние 25 лет.