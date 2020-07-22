Англия

Испанец прокомментировал поражение лондонского клуба.

Главный тренер Микель Артета рассказал о задачах Арсенала после поражения от Астон Виллы (0:1) в матче 37-го тура АПЛ.

"Очень больно проигрывать, это не уровень нашего клуба. Нам нужно улучшать многие компоненты, как в командном плане, так и в индивидуальном.

Я имею полную поддержку руководства. Болельщики могут верить моим словам. Мы составляем сильный план, чтобы добиться максимальных результатов за короткий период, и турнирная таблица не врет.

Топ-команды в некоторых компонентах лучше нас. Мы знаем, что нас ждет серьезная задача, но мы с интересом ждем будущих вызовов", – приводит слова Артеты BBC.

Ранее сообщалось, что Арсенал завершит этот сезон АПЛ с наименьшим количеством очков за 25 лет.