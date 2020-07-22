Англия

Недельный оклад габонского форварда по новому контракту будет составлять 250 тысяч фунтов.

Арсенал готовится сделать первое официальное предложение своему ключевому форварду Пьеру-Эмерику Обамеянгу по продлению нынешнего контракта, который истекает летом 2021 года. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, руководство "канониров" готово удовлетворить требования 31-летнего габонца по заработной плате, предоставив ему в ближайшие дни новое соглашение с окладом в 250 тысяч фунтов в неделю.

Однако, помимо финансовых запросов, Арсеналу предстоит убедить Обамеянга в том, что главному тренеру Микелю Артете гарантируют время и возможности для возвращения клуба в топ-4 английской Премьер-лиги.

Дело в том, что у испанского специалиста и Пьера-Эмерика сложились дружеские и доверительные отношения, поэтому Артета лично настаивал на необходимости подписания с габонским форвардом нового контракта.

Напомним, что Пьер-Эмерик Обамеянг стал вторым игроком в истории Арсенала, который забил не менее 20 голов в двух сезонах подряд. До него подобное удавалось только легенде "канониров" Тьерри Анри, который преодолевал отметку в 20 мячей пять лет подряд.