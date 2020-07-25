Англия

Еще не завоевав путевку в Лигу чемпионов, полузащитник Манчестер Юнайтед Фред уже нацелился выиграть турнир.

Судьба двух вакантных английских путевок в Лигу чемпионов решится в последнем туре Премьер-лиги, однако это не мешает Фреду помечтать выиграть главный континентальный клубный турнир в сезоне-2020/21.

"Такой великий клуб, как Манчестер Юнайтед, должен каждый год играть в Лиге чемпионов, – цитирует бразильца Goal. – Но участием в турнире наши амбиции ограничиваться не должны. Мы должны стремиться уже в следующем сезоне выиграть Лигу чемпионов".

Перед 38-м туром Манчестер Юнайтед и Челси, занимающие третье и четвертое места, имеют по 63 очка, опережая на 1 пункт Лестер, идущий пятым.

В заключительный игровой день АПЛ МЮ отправится в гости к Лестеру, а Челси сыграет дома с Вулверхэмптоном. В случае победы "лис" и не проигрыша "пенсионеров", "красным дьяволам" придется ограничить свои амбиции Лигой Европы.