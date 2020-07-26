Англия

Менеджер рассказал о дальнейшем развитии команды.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что команда думает о будущем и уже ищет замену своим ведущим игрокам.

"Мы постоянно думаем о нашей ситуации, и мы знаем, что нам нужно найти решения для быстрой адаптации между сезонами".

"У нас есть Неко Виллиамс — реальная перспектива в команде, это очень приятно иметь в своей обойме".

"У нас будут другие решения для этих проблем. Снова найти следующего Трента или Робертсона будет сложно, но вомзможно, и мы будем работать над этим на 100 процентов", — цитирует Клоппа Goal.

Ранее сообщалось, что полузащитник Ливерпуля Адам Лаллана в ближайшее время присоединиться к Брайтону.