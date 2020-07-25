Англия

Хавбек договорился об условиях сотрудничества с "чайками".

Полузащитник Ливерпуля Адам Лаллана должен в ближайшее время стать игроком Брайтона, сообщает портал The Athletic.

Английский хавбек согласовал трехлетний контракт с "чайками" и вскоре заключит его официально. Ради перехода в новый клуб 32-летний игрок согласился на снижение зарплаты, которая в Ливерпуле составляла 100 тысяч фунтов в неделю.

Лаллана выступал в составе Ливерпуля с 2014 года, перейдя из Саутгемптона за 31 миллион евро. В этом сезоне полузащитник провел 22 поединка в футболке "красных", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Лалланы был заинтересован Лестер.