Англия

Похоже, Дин Смит мог бы дать фору множеству "экстрасенсов".

Астон Вилла в 38-м туре Премьер-лиги сыграла вничью с Вест Хэмом – 1:1. Единственный гол "вилланов" забил капитан команды Джек Грилиш.

Благодаря этому результату Астон Вилла опередила Борнмут и сохранила прописку в Премьер-лиге. В ближайшее трансферное окно Джек Грилиш может уйти из клуба, но сейчас это не волнует тренера команды Дина Смита.

"Будущее Джека Грилиша? Сегодня вместе мы напьемся!", — передает слова Смита корреспондент NBC Sports Джо Принс-Райт.

По итогам сезона отправились в Чемпионшип Норвич, Уотфорд и Борнмут.