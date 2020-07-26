Похоже, Дин Смит мог бы дать фору множеству "экстрасенсов".
Джек Грилиш, GEtty Images
26 июля 2020, 23:51
Астон Вилла в 38-м туре Премьер-лиги сыграла вничью с Вест Хэмом – 1:1. Единственный гол "вилланов" забил капитан команды Джек Грилиш.
Благодаря этому результату Астон Вилла опередила Борнмут и сохранила прописку в Премьер-лиге. В ближайшее трансферное окно Джек Грилиш может уйти из клуба, но сейчас это не волнует тренера команды Дина Смита.
"Будущее Джека Грилиша? Сегодня вместе мы напьемся!", — передает слова Смита корреспондент NBC Sports Джо Принс-Райт.
По итогам сезона отправились в Чемпионшип Норвич, Уотфорд и Борнмут.