Англия

Менеджер критически относится к успехам команды.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард высказал свое мнение об итогах чемпионата, в котором его команда заняла четвертое место.

"Квалификация в Лиге чемпионов очень много значит для меня, но Челси не должно находится в восторге от того, что мы попали в топ-4. Возможно, в начале сезона никто не рассматривал нас как претендентов, но то, что мы сделали в этом сезоне, — это возможность привлечь молодых игроков и улучшить опытных футболистов".

"Когда я пришел, было много неизвестного, во-первых, можем ли мы двигаться вперед без Азара Мы знали, что потеряли крупного игрока. Сейчас у нас настоящий дух в коллективе, и теперь это настоящая командная работа".

"Я и персонал хотим улучшаться каждый раз, теперь задача состоит в том, чтобы посмотреть, что еще мы можем сделать в следующем сезоне", - сказал он Sky Sports.

Ранее специалист подтвердил, что крайний полузащитник команды Педро покинет Челси.