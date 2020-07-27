Не самые лучшие времена "шпор".
twitter.com/SpursOfficial
27 июля 2020, 10:31
Накануне Тоттенхэм сыграл вничью с Кристал Пэлас и финишировал на 6-м месте в итоговой таблице АПЛ. Этот результат на 99% позволит команде сыграть в Лиге Европы.
Правда, поводов для оптимизма мало, ведь игра команды остается далекой до идеала.
Статистический портал Squawka акцентирует внимание на том, что 59 набранных очков — худший показатель Тоттенхэма за последние 11 сезонов (2008/09).
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм покинет Ян Вертонген.