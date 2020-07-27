МЮ установил рекорд АПЛ по количеству пенальти за сезон

Англия

Манкунианцы в этом сезоне часто били пенальти.

В последнем туре АПЛ МЮ одолел Лестер со счетом 2:0 и финишировал третьим. Один из голов забил Бруно Фернандеш с пенальти.

Этот одиннадцатиметровый удар стал 14-м для МЮ в сезоне. Таким образом, Манчестер Юнайтед установил рекорд английской Премьер-лиги по количеству пенальти, пробитых в одном сезоне.

"Красные дьяволы" превзошли показатель Кристал Пэлас сезона-2004/05 и Лестера кампании-2015/16, когда "лисы" стали чемпионами. Тогда они пробили по 13 пенальти.