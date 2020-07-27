Англия

Вашему вниманию видеообзор поединка АПЛ.

В заключительном поединке английской Премьер-лиги Ливерпуль на выезде добыл волевую победу у Ньюкасла 3:1.

К слову, "красные" в прошедшем матче сумели установить целый ряд личных рекордов в рамках АПЛ.

Ньюкасл — Ливерпуль 1:3

Голы: Гейл, 1 — ван Дейк, 38, Ориги, 59, Мане, 89

Ньюкасл: Дубравка — Манкильо, Фернандес, Роуз (Уоттс, 74) — Лазаро, Шелви, Бенталеб (Ш. Лонгстафф, 49), Альмирон (Хейден, 70), Ритчи — Сен-Максимен (Жоэлинтон, 46), Гейл (Кэрролл, 70)

Ливерпуль: Алиссон — Уильямс (Александер-Арнольд, 84), Гомес, ван Дейк, Робертсон — Милнер, Вейналдум, Кейта (Джонс, 85) — Окслейд-Чемберлен (Фирмино, 64), Ориги (Салах, 64), Минамино (Мане, 64)

Предупреждение: Фернандес