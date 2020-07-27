Англия

Английский полузащитник продолжит карьеру на Амекс Стэдиум.

Хавбек Адам Лаллана стал футболистом Брайтона, сообщил официальный сайт клуба.

Контракт с 32-летним игроком рассчитан на три сезона. Адам будет выступать за "чаек" под 14-м номером.

Лаллана играл за Ливерпуль с 2014 года. Вместе с "красными" он выиграл Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы. Также он провел 34 матча за сборную Англии.

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Сегодня сменил клуб еще один уже экс-игрок Ливерпуля – хорватский защитник Деян Ловрен перешел в Зенит.