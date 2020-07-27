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Football.ua выбрал лучших футболистов, контракты которых истекают в конце этого продленного сезона.

Город засыпает, просыпается... То есть, сезон заканчивается, открывается трансферное окно. О некоторых трансферах известно уже сейчас, но скоро нас ожидает самая настоящая жара. Мы с вами ранее поговорили о футболистах, которые являются свободными агентами уже сейчас, а в этом материале затронем тему тех, кто получит это звание после окончания нынешнего сезона.

Бафетимби Гомис (Аль-Хиляль из Эр-Рияда)

Бывший форвард сборной Франции, Лиона, Суонси и ряда других клубов остается грозной силой в Саудовской Аравии – 14 голов и четыре ассиста в 21 матче. Странно, что Аль-Хиляль медлит с переподписанием контракта. Если этого не состоится – Бафетимби вполне способен усилить практически любой из клубов Среднего Востока либо же вернуться передавать опыт в одном из маленьких клубов Франции. Единственная загвоздка — контракт Бафетимби рассчитан до пятого октября, то есть, следующему клубу придется немного подождать форварда.

Адам Лаллана (Ливерпуль)

Полузащитник сборной Англии не сумел показать на Энфилде, за что Саутгемптону шесть лет назад заплатили 31 млн евро. Подколенное сухожилие, пах, бедро, лодыжка – какие травмы только не мучили Адама в Ливерпуле… В нынешнем сезоне он вроде бы и был здоров, но пробиться в основу машины Юргена Клоппа способны лишь единицы из всех игроков мира, и Лаллана к ним определенно не принадлежит.

Тем не менее, класса Адама должно быть достаточно, чтобы еще раз попробовать свои силы в АПЛ, например, в родном Саутгемптоне. Получится – здорово, нет – что же, через сезон-второй можно и уехать куда-то доигрывать.

Мэттью Лонгстафф (Ньюкасл)

В отличие от большинства игроков из нашего списка, это футболист, у которого вся карьера еще впереди. 20-летний воспитанник Ньюкасла дебютировал за клуб в этом сезоне и успел наиграть 15 матчей за первую команду во всех турнирах.

"Сороки" готовы поднять оклад Мэттью, который зарабатывает еще меньше Джафета Танганги в Тоттенхэме, но тот не уверен, стоит ли подписывать новый договор. Как результат, Мэттью может оказаться в… Удинезе, который предлагает и подъемные, и более высокую зарплату. Учитывая, что фриульцы принадлежат семье Поццо, которая владеет и Уотфордом, вернуться в Англию в случае, если не понравится Италия, будет проще простого. Вопрос в том, решится ли Мэттью покинуть своего брата Шона и принять новый вызов?

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Педро (Челси)

Испанский вингер после перехода из Барселоны первой скрипкой Челси не стал, но все же играл весьма важную роль в команде – 204 матча и 43 гола за пять сезонов. Педро скоро исполнится 33, но разве это возраст для чемпионата Италии, например?

Именно с Италией чаще всего связывают Педро: подписание его контракта с Ромой выглядит вопросом времени. Что же, ждем испанца на Стадио Олимпико, но не забываем, что в футболе полно неожиданностей. Кстати, Педро уже попрощался с Челси.

Хосе Кальехон (Наполи)

Бывший вингер Реала прекрасно проявил себя в Неаполе, за семь лет с лихвой отработав отданные за него 9,5 млн евро и став одним из символов современного Наполи. В текущем сезоне Хосе продолжает играть важную роль в команде – он сыграл в 30 матчах Серии А (четыре гола, семь ассистов). Несмотря на это, контракт с испанцем рассчитан только до конца августа.

Зимой стороны не смогли договориться о продлении соглашения и все идет к тому, что по окончании сезона Хосе покинет Наполи. Интерес к свободному агенту такого класса точно будет – интерес к Кальехону приписывали Бетису, Севилье, Вильярреалу, Гранаде, Валенсии и вылетевшему Эспаньолу.

Джакомо Бонавентура (Милан)

Бонавентура провел в Милане шесть сезонов, но похоже, что этим летом он поставит точку в своей миланской карьере. "Россонери" не спешат продлевать контракт с недавно оправившимся после травмы футболистом, но это может даже пойти на пользу карьере Джакомо.

Среди претендентов на Бонавентуру не только уступающий Милану в классе Торино или примерно равная "россонери" Рома, но и находящиеся сейчас на более высокой ступени развития родная для Джакомо Аталанта с Лацио. Можно сомневаться, Мино Райола в накладе своего клиента не оставит.

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Тиаго Силва (ПСЖ)

Бразильский защитник покидает клуб. Это уже факт, который подтвердил и сам игрок. Он же рассказал, что это было решение не его, а руководства клуба. Возможно, в Париже решили омолодить оборону или же сочли нерезонным и дальше платить высокую зарплату Тиаго.

Факт в том, что теперь любой клуб сможет практически бесплатно (не забываем о подъемных и агентских выплатах) подписать себе высококлассного центрального защитника. Учитывая имя бразильца, это будет еще и мощный маркетинговый ход. Есть одно "но": практически 36-летний бразилец хочет зарабатывать 10 млн евро за сезон – и это все равно меньше, чем его соотечественник Давид Луис получает в Арсенале в текущем сезоне.

Давид Силва (Манчестер Сити)

Еще один испанский ветеран, который не заглядывает в паспорт. Давиду Силве 34, но он в полнейшем порядке: шесть голов и 10 ассистов в 26 играх Премьер-лиги. Манчестер Сити с радостью оставил бы легенду еще на сезон, но сам хавбек решил после 10 лет в Манчестере попробовать что-то новое.

Давид неоднократно говорил о желании вернуться в Лас-Пальмас, но зачем игроку, который еще соответствует уровню европейского гранда, переходить в Сегунду? Можно еще год-второй попробовать себя в какой-то новой стране, а затем уже возвращаться домой. Медиа сообщали об интересе Милана – и нет сомнений, что испанец со своими гениальными передачами смог бы еще порадовать публику своим футболом в Серии А.

Виллиан (Челси)

Виллиан не против остаться в Челси, Челси не против оставить Виллиана, но есть одно "но": контракт. И дело даже не в зарплате, а в длительности. Лондонцы, у которых принято возрастным (старше 30) игрокам предлагать годичные продления контракта, дают почти 32-летнему Виллиану договор на два сезона. Проблема в том, что бразилец хочет контракт на три года.

Пока неизвестно, договорятся ли стороны в итоге – сам Виллиан говорит, что не знает, уйдет ли из Челси. Если решит уйти – то интерес к нему приписывают Манчестер Юнайтед, Арсеналу, Тоттенхэму. А может, ну его все, айда в Киев к Луческу?

Ян Вертонген (Тоттенхэм)

В отличие от своего соотечественника и коллеги по центру обороны Тоби Альдервейрельда, Ян даже после прихода Жозе Моуриньо не передумал уходить из клуба. После восьми сезонов в Тоттенхэме 33-летний защитник покидает клуб.

Помимо желания банально сменить обстановку, можно предположить две причины такого решения. Первая – деньги. Президент "шпор" Даниэль Леви никогда не слыл щедрым человеком. Все лучшие годы своей карьеры Вертонген играл за зарплату, не дотягивающую до уровня его игры. Теперь же в клубе могли отказаться платить ему намного больше, учитывая возраст футболиста.

Второй момент – трофеи. Тоттенхэм хороший клуб, но недостаточно хороший для того, чтобы претендовать на победу в АПЛ, с кубковыми турнирами тоже не все складывается. Да и в Лиге чемпионов в следующем сезоне "шпор" не будет. Что же, ждем Яна в следующем сезоне в клубе с большими деньгами или большими целями. А может, и тем, и другим вместе.

Евгений Музыка, Football.ua