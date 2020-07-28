Англия

Крайний защитник Сандерленда продолжит карьеру на Карроу Роуд.

Норвич подписал правого защитника Сандерленда Бали Мумбу, сообщил официальный сайт "канареек". Новичок способен также сыграть в центре полузащиты. Стоимость перехода и детали контракта 18-летнего игрока не разглашаются.

Мумба находился в системе Сандерленда с 2010 года. В 16 лет он дебютировал за "черных котов" в Чемпионшипе, заменив Джона О'Ши в игре с Вулврехэмптоном. При этом Бали стал самым молодым капитаном в истории Сандерленда.

К своим 18 годам Мумба выступал в аренде за Саус Шилдс, а также защищал цвета сборных Англии от U-16 до U-19.

Норвич по итогам сезона вылетел из Премьер-лиги и как минимум следующую кампанию проведет в Чемпионшипе. Не исключено, что клуб покинет конкурент Мумбы Макс Ааронс, интерес к которому приписывали Тоттенхэму, дортмундской Боруссии и ряду других клубов.