Англия

Полузащитник Байера хочет как можно скорее присоединиться к лондонской команде.

Кай Хаверц хочет как можно скорее пополнить состав Челси, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 21-летний атакующий полузащитник хочет завершить переход до 6 августа – тогда Байеру предстоит сыграть в Лиге Европы против Рейнджерс.

Ожидается, что Челси предложит порядка 70 миллионов фунтов за Хаверца, и этого должно оказаться достаточно, чтобы Кай стал игроком "синих".

Ранее сообщалось, что Хаверц согласовал условия контракта с Челси.