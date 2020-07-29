Полузащитник Байера хочет как можно скорее присоединиться к лондонской команде.
Кай Хаверц, Getty Images
29 июля 2020, 01:15
Кай Хаверц хочет как можно скорее пополнить состав Челси, сообщает Sky Sports.
По информации источника, 21-летний атакующий полузащитник хочет завершить переход до 6 августа – тогда Байеру предстоит сыграть в Лиге Европы против Рейнджерс.
Ожидается, что Челси предложит порядка 70 миллионов фунтов за Хаверца, и этого должно оказаться достаточно, чтобы Кай стал игроком "синих".
Ранее сообщалось, что Хаверц согласовал условия контракта с Челси.