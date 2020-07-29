Англия

Форвард рассказал, почему решил переехать в Лондон.

Нападающий Челси Тимо Вернер высказал свое мнение, почему решил принять предложение от лондонского клуба.

"Лампард был главной причиной. Мы много говорили о таких вещах, как система, как он хочет играть и видит, как я играю, и как система подходит мне".

"Он действительно хороший парень, который не только сказал мне, чего он хочет от меня как игрока, потому что он хочет помочь мне как человеку".

"Он знает меня сейчас немного лучше, и это очень хорошо вписывается в отношения между нами, и теперь я счастлив быть здесь", — сказал Вернер официальному сайту "синих".

Ранее сам Лампард подвел итоги сезона, заявил, что Челси не должен сильно радоваться попаданию в топ-4.