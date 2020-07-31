Англия 31 июля 2020, 07:57 Коннолли продлил контракт с Брайтоном Молодой нападающий и дальше будет играть за "чаек". Аарон Коннолли, ФК Брайтон 31 июля 2020, 07:57 Аарон Конноли подписал новый контракт с Брайтоном. Рассчитанный до лета 2024 года, сообщил официальный сайт клуба. В дебютном сезоне за "чаек" 20-летний форвард сыграл 27 матчей во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами. Брайтон уже активно работает на трансферном рынке. Клуб подписал в качестве свободного агента экс-игрока Ливерпуля Адама Лаллану и защитника Аякса Жоэля Велтмана. Люди Аарон Коннолли Команды Брайтон Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте