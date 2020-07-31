Бразилец все ближе к тому, чтобы вернуться в АПЛ.
Филиппе Коутиньо, getty images
31 июля 2020, 13:20
Руководство Арсенала вступило в переговоры с Барселоной о возможности аренды полузащитника Филиппе Коутиньо, который проводит сезон в Баварии, утверждает RAC1.
По данным источника, "канониры" хотят договориться с каталонцами о годичной аренде, а зарплата игрока будет выплачиваться поровну.
Ранее сообщалось, что судьба бразильского хавбека решится после финала Лиги чемпионов. Отмечалось, что менеджер Барсы Кике Сетьен рассчитывает на игрока в будущем.
Также утверждалось, что Коутиньо попал в список игроков, которых клуб намерен продать в межсезонье.