Англия

Менеджер высказался о грядущем матче.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард поведал о кадровой ситуации накануне финального поединка Кубка Англии против Арсенала.

"Я знаю, сколько игроков хотят участвовать в этих играх, но парни со скамейки запасных сильно влияли на последние матчи"..

"Оставить каких-то футболистов на скамейке трудно для меня, трудно игрокам это принять, но они должны быть позитивными".

"Кадровая ситуация? Канте и Виллиан в команде. Мы посмотрим, достаточно ли они готовы, но Лофтус-Чик получил небольшую травму и выбыл", — цитирует Лампарда Goal.

Ранее свое мнение о Челси высказал главный тренер Арсенала Микель Артета.