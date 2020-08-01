Менеджер высказался о грядущем матче.
Фрэнк Лампард, getty imag
01 августа 2020, 11:31
Главный тренер Челси Фрэнк Лампард поведал о кадровой ситуации накануне финального поединка Кубка Англии против Арсенала.
"Я знаю, сколько игроков хотят участвовать в этих играх, но парни со скамейки запасных сильно влияли на последние матчи"..
"Оставить каких-то футболистов на скамейке трудно для меня, трудно игрокам это принять, но они должны быть позитивными".
"Кадровая ситуация? Канте и Виллиан в команде. Мы посмотрим, достаточно ли они готовы, но Лофтус-Чик получил небольшую травму и выбыл", — цитирует Лампарда Goal.
Ранее свое мнение о Челси высказал главный тренер Арсенала Микель Артета.