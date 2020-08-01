Англия

Вратарь Челси Вилли Кабальеро стал самым возрастным игроком клуба в финалах Кубка Англии.

Вилли Кабальеро, вышедший в финале Кубка Англии против Арсенала в составе Челси, установил рекорд клуба – сообщает ОРТА.

В возрасте 38 лет и 308 дней аргентинец стал самым возрастным игроком «пенсионеров», сыгравшим в решающем матче второго по значимости турнира Англии.

Кабальеро, выступавший за Бока Хуниорс (19 матчей во всех турнирах), Эльче (195), Арсенал Саранди (13), Малагу (133) и Манчестер Сити (48), третий сезон играет в Челси (34).