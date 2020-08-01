Вулверхэмптону теперь необходимо выиграть Лигу Европы, чтобы вернуть место в еврокубках.
Арсенал - обладатель Кубка Англии-2019/20, Getty Images
01 августа 2020, 22:12
Арсенал вышел победителем из противостояния с Челси и завоевал 14-й Кубок Англии в своей истории благодарю дублю Пьера-Эмерика Обамеянга (2:1).
Триумф в старейшем футбольном турнире мира дает право "канонирам" в следующем сезоне принять участие в групповом этапе Лиги Европы.
Таким образом, Вулверхэмптон, занявший седьмое место в турнирной таблице АПЛ, на данный момент остается без еврокубков, однако у подопечных Нуну Санту еще есть возможность вернуть свое место в случае триумфа в Лиге Европы-2019/20.