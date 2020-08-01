Англия

Вулверхэмптону теперь необходимо выиграть Лигу Европы, чтобы вернуть место в еврокубках.

Арсенал вышел победителем из противостояния с Челси и завоевал 14-й Кубок Англии в своей истории благодарю дублю Пьера-Эмерика Обамеянга (2:1).

Триумф в старейшем футбольном турнире мира дает право "канонирам" в следующем сезоне принять участие в групповом этапе Лиги Европы.

Таким образом, Вулверхэмптон, занявший седьмое место в турнирной таблице АПЛ, на данный момент остается без еврокубков, однако у подопечных Нуну Санту еще есть возможность вернуть свое место в случае триумфа в Лиге Европы-2019/20.