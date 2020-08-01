Англия

Габонский форвард продолжает вписывать свое имя в историю Арсенала.

Арсенал вышел победителем из противостояния с Челси и завоевал 14-й Кубок Англии в своей истории (2:1). Главным героем встречи стал нападающий "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг, который оформил дубль и записал в свой актив два новых достижения.

Габонский форвард перешел в Арсенал в феврале 2018 года, и с того момента он забил 70 голов во всех соревнованиях. За этот период ни одному футболисту английской Премьер-лиги не удалось отличиться большим количеством взятий ворот. Ближайший преследователь Обамеянга — вингер Ливерпуля Мохамед Салах, на счету которого 68 голов.

Кроме того, капитан Арсенала стал самым возрастным игроком в истории "пушкарей" с 1932 года, который забил в финале Кубка Англии (31 год и 34 дня). Звездному габонцу пока не удалось превзойти достижение Боба Джона, которому удалось сделать это против Ньюкасла в 33 года и 80 дней.