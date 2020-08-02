Англия

Высокий уровень выступлений молодого форварда не остался незамеченным.

Нападающий Мейсон Гринвуд стал лучшим футболистом Манчестер Юнайтед по итогам прошлого месяца. Об этом сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

18-летний англичанин принял участие в семи поединках июля, в которых забил четыре гола и трижды признавался лучшим игроком матча. В опросе среди болельщиков он опередил Антони Мартиаля и Бруну Фернандеша, набрав 46% голосов.

В сезоне-2019/20 Мейсон Гринвуд провел за Манчестер Юнайтед 48 поединков во всех турнирах, в которых он забил 18 голов и отдал 5 результативных передач.

Напомним, ранее воспитанник академии "красных дьяволов" благодаря своей результативности повторил достижение Джорджа Беста, Уэйна Руни и Брайана Кидда.