Англия

Молодой нападающий продолжает огорчать соперников.

Ни один тинейджер не забивал за Манчестер Юнайтед больше голов за сезон во всех турнирах, чем Мейсон Гринвуд, сообщает Opta.

На счету английского нападающего 17 голов. Столько же забивали Джордж Бест (1965/66), Уэйн Руни (2004/05) и Брайан Кидд (1967/68).

Отметим, что 18-летний игрок еще сможет сыграть в одном матче АПЛ против Лестера, а также в оставшихся поединках Лиги Европы.

Напомним, что для Мейсона Гринвуда этот поединок стал 50-м в футболке Манчестер Юнайтед.