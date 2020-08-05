Англия

Английский футболист будет искать другую команду.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Анхель Гомес заявил, что его сотрудничество с английским клубом подошло к концу.

"Это заняло у меня некоторое время, потому что нелегко было выразить свои эмоции словами. К сожалению, пришло время закончить прекрасную главу, которая была моей жизнью в течение 14 лет".

"Я хочу поблагодарить каждого человека в клубе за помощь и поддержку, которые я получил с самого первого момента, когда я подписал контракт в клубе. Я хочу поблагодарить всех тренеров из каждой возрастной группы, которые присматривали за мной с шести лет и до сих пор".

"Настало время сделать следующий шаг в моей карьере, я надеюсь, что вы все можете гордиться тем, чего я добиваюсь", — написал игрок в своем Instagram.

К слову, ранее Оле-Гуннар Солскьяер называл Анхеля Гомеса "лучшим юниором, который есть в Манчестер Юнайтед".