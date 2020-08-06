Англия

Вингер останется в клубе еще на один сезон.

Полузащитник Неескенс Кебано продлил соглашение с Фулхэмом, сообщает официальный сайт английского клуба.

Конголезский вингер поставил подпись под годичным соглашением с "дачниками", после того как помог команде вернуться в АПЛ.

Кебано присоединился к Фулхэму летом 2016-го из Генка. В минувшем сезоне28-летний игрок провел 19 поединков в футболке "белых", отличившись пятью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Фулхэм выкупил права на Антони Нокара у Брайтона.