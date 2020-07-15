Другое

Федерации футбола разных стран будут свободно решать, увеличивать ли количество замен в своих соревнованиях.

Состоялось заседание Международного совета футбольных ассоциаций, на котором рассматривался вопрос об увеличении количества допустимых замен в следующем сезоне.

Как сообщает Sky Sports, IFAB принял решение разрешить проводить пять замен за матч одной командой в кампании-2020/21 из-за оказанного негативного влияния пандемией коронавируса на футбольный мир.

При этом уточняется, что руководящие органы Федераций футбола разных стран могут отдельно решать, увеличивать ли им количество замен до пяти в своих соревнованиях или оставить привычные три замены. Это также касается Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Что касается возвращения болельщиков на стадионы, то информации по данному вопросу пока нет. Однако Украинская ассоциация футбола уже обратилась в МОЗ по поводу возвращения фанатов на матчи УПЛ.