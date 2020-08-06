Англия

Милан ведет переговоры о переходе французского опорника.

Челси определился с десятью футболистами, с которыми готов расстаться в летнее межсезонье. В этом списке оказался и полузащитник Тьемуэ Бакайоко, который прошлый сезон провел на правах аренды в Монако.

Как сообщает журналист Николо Скира, "пенсионеры" намерены выручить с продажи 25-летнего француза как минимум 20 миллионов евро.

По информации источника, в подписании Бакайоко по-прежнему заинтересован Милан, который продолжает вести переговоры с Челси. Паоло Мальдини надеется сбить цену на футболиста.

Стоит отметить, что среди заинтересованных в Бакайоко клубов назывался Вест Хэм, однако сам француз предпочитает вернуться в стан "россонери".