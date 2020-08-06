Челси планирует продать Жоржиньо в ближайшее трансферное окно и подписать Деклана Райса.

Как сообщает журналист Telegraph Мэтт Лоу, главный тренер Челси Фрэнк Лампард хочет использовать вырученные с продажи итальянца средства для нового подписания.

В текущем сезоне Жоржиньо провел 144 поединка в футболке "синих", отличившись семью голами и двумя ассистами.

Напомним, что Челси составил список из десяти игроков, с которыми готов расстаться.