Фрэнк Лампард желает изменить центр поля команды.
Жоржиньо, getty images
06 августа 2020, 19:20
Челси планирует продать Жоржиньо в ближайшее трансферное окно и подписать Деклана Райса.
Как сообщает журналист Telegraph Мэтт Лоу, главный тренер Челси Фрэнк Лампард хочет использовать вырученные с продажи итальянца средства для нового подписания.
В текущем сезоне Жоржиньо провел 144 поединка в футболке "синих", отличившись семью голами и двумя ассистами.
Напомним, что Челси составил список из десяти игроков, с которыми готов расстаться.