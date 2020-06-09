Италия

Бразило-итальянский полузащитник может воссоединиться с Маурицио Сарри в Турине.

Ювентус заинтересован в подписании хавбека Челси Жоржиньо. Чтобы заполучить игрока, "старая синьора" готова предложить "синим" в обмен Дугласа Косту, сообщает Football Italia со ссылкой на Mediaset.

Жоржиньо хорошо знаком с Маурицио Сарри по совместной работе не только в Челси, но и в Наполи.

Если Челси не подойдет Дуглас Коста, туринцы могут предложить Алекса Сандро. Миралем Пьянич же хочет перейти в Барселону.

Ряды Челси летом пополнит способный сыграть на правом фланге атаки Хаким Зийех, однако клуб покинет правый вингер Педро. Испанца связывают с Ромой и Валенсией.