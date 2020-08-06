Англия

Барселона заинтересована в возвращении своего воспитанника на Камп Ноу.

Контракт центрального защитника Эрика Гарсии с Манчестер Сити рассчитан до лета 2021 года, и футболист не намерен его продлевать и планирует вернуться в Барселону. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не стал скрывать, что Гарсия отверг подписание новое сделки.

"У него остался год по контракту, но он уже сказал нам, что не хочет его продлевать. Поэтому мы предполагаем, что он захочет играть в другом месте", — приводит слова Гвардиолы Marca.

Как сообщает издание Manchester Evening News, Барселона не скрывает своего желание вернуть Эрика Гарсию в свою систему, в которой он находился с 2006 по 2017 год, но Манчестер Сити просто так не хочет расставаться с молодым центрбеком.

Сообщается, что "горожане" хотят выручить с продажи Эрика Гарсия такую же сумму, в которую им обошелся вингер Валенсии Ферран Торрес, а именно 23 миллиона евро первым платежом плюс 12 миллионов евро в качестве бонусов.