Англия

Четыре специалиста поборются за престижную награду по итогам минувшей кампании.

Английская Премьер-лига определилась с четырьмя специалистами, которые больше остальных заслуживают быть номинированными на звание лучшего тренера сезона-2019/20 в высшем дивизионе страны.

В список возможных обладателей данной награды попал Юрген Клопп из Ливерпуля, Фрэнк Лампард из Челси, Брендан Роджерс из Лестера, а также Крис Уайлдер из Шеффилд Юнайтед.

Интересно, что главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола в этом сезоне не сможет побороться за звание лучшего коуча Премьер-лиги, поскольку в список номинантов его не включили.

Голосование за обладателя данной награды пройдет среди болельщиков, а после полученные результаты будут объединены с голосами группы футбольных экспертов.

Отдать свой голос болельщики смогут до понедельника, 10 августа, 20:00 по киевскому времени. Поучаствовать в опросе вы можете перейдя по данной ссылке.