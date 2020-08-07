Четыре специалиста поборются за престижную награду по итогам минувшей кампании.
Фото: официальный сайт АПЛ
07 августа 2020, 15:31
Английская Премьер-лига определилась с четырьмя специалистами, которые больше остальных заслуживают быть номинированными на звание лучшего тренера сезона-2019/20 в высшем дивизионе страны.
В список возможных обладателей данной награды попал Юрген Клопп из Ливерпуля, Фрэнк Лампард из Челси, Брендан Роджерс из Лестера, а также Крис Уайлдер из Шеффилд Юнайтед.
Интересно, что главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола в этом сезоне не сможет побороться за звание лучшего коуча Премьер-лиги, поскольку в список номинантов его не включили.
Голосование за обладателя данной награды пройдет среди болельщиков, а после полученные результаты будут объединены с голосами группы футбольных экспертов.
Отдать свой голос болельщики смогут до понедельника, 10 августа, 20:00 по киевскому времени. Поучаствовать в опросе вы можете перейдя по данной ссылке.