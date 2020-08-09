Англия

"Шпоры" согласовали трансфер датчанина.

Полузащитник Саутгемптона Пьер-Эмиль Хойбьерг должен в ближайшее время стать игроком Тоттенхэма.

Как сообщает Sky Sports, в понедельник датский хавбек прибудет в расположение лондонского клуба для прохождения медосмотра и подписания контракта. "Шпоры" заплатят за футболиста 15 миллионов фунтов, а также отпустят в Саутгемптон защитника Кайла Уокера-Питерса за 12 млн фунтов.

В минувшем сезоне 24-летний полузащитник провел 38 поединков в футболке "святых", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм может подписать полузащитника Интера Ивана Перишича.